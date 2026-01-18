Олисе из «Баварии» повторил редкое достижение. За 21 год такое делал только Франк Рибери

Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе стал одним из главных героев матча Бундеслиги с «РБ Лейпциг», в котором мюнхенцы разгромили соперника со счётом 5:1.

Француз появился на поле на 56-й минуте и за отведённое время оформил три голевые передачи, а под занавес встречи сам поразил ворота соперника, забив на 88-й минуте.

Как сообщает Opta, начиная с сезона-2004/2005 лишь одному футболисту ранее удавалось отдать три результативные передачи после выхода со скамейки запасных — Франку Рибери в матче «Баварии» с «Вольфсбургом» в 2019 году.

В текущем сезоне у Олисе 10 голов и 13 ассистов в 18 матчах Бундеслиги.

