Олисе из «Баварии» повторил редкое достижение. За 21 год такое делал только Франк Рибери
Полузащитник «Баварии» Майкл Олисе стал одним из главных героев матча Бундеслиги с «РБ Лейпциг», в котором мюнхенцы разгромили соперника со счётом 5:1.
Германия — Бундеслига . 18-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
1 : 5
Бавария
Мюнхен
1:0 Ромуло – 20' 1:1 Гнабри – 50' 1:2 Кейн – 67' 1:3 Та – 83' 1:4 Павлович – 85' 1:5 Олисе – 88'
Француз появился на поле на 56-й минуте и за отведённое время оформил три голевые передачи, а под занавес встречи сам поразил ворота соперника, забив на 88-й минуте.
Как сообщает Opta, начиная с сезона-2004/2005 лишь одному футболисту ранее удавалось отдать три результативные передачи после выхода со скамейки запасных — Франку Рибери в матче «Баварии» с «Вольфсбургом» в 2019 году.
В текущем сезоне у Олисе 10 голов и 13 ассистов в 18 матчах Бундеслиги.
