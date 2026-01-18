«Зенит» пытается приобрести одну из главных звёзд и самого дорогого игрока «Ботафого»

«Зенит» рассматривает 24-летнего опорного полузащитника «Ботафого» Данило в качестве замены для Жерсона после его перехода из санкт-петербургского клуба в «Крузейро». Об этом сообщает журналист Фелипе Сильва в соцсетях.

«После продажи Жерсона в «Крузейро» «Зенит» поинтересовался ситуацией полузащитника Данило из «Ботафого». Несмотря на первоначальный интерес «Зенита», Данило не слишком привлекала перспектива играть в российском футболе», — написал Фелипе.

Данило выступает в составе «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период полузащитник принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн — самый высокий ценник в его клубе.

