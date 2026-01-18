Тренер «Краснодара» Мусаев: хотелось бы сыграть против иностранных команд

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что клуб хотел бы провести зимние товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

«Работа на сборах предстоит тяжёлая. Она всегда тяжёлая. Первые два дня многие ребята отходят от перелётов. Некоторые пролетели несколько часовых поясов, им нужно некоторое время. У нас запланировано шесть матчей в течение сбора. Программа тренировок в целом не особо меняется. Все ребята примерно знают, что мы будем делать.

В идеале нам хотелось бы сыграть против иностранных команд, но пока что запланирован один соперник из Казахстана, остальные из России. Это сильные соперники, но хотелось бы немножко разнообразия. У нас запланирован матч с «Зенитом», есть договорённость о матче в формате 120 минут. Это будет очень важная игра, потому что у нас много ребят, которым нужна игровая практика. Также есть ребята, которые вернулись после травм», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Первый сбор «Краснодара» проходит с 14 по 28 января в ОАЭ.