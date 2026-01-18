Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Фрайбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа: болельщики, требующие отставки Переса, не любят мадридский «Реал»

Арбелоа: болельщики, требующие отставки Переса, не любят мадридский «Реал»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на призывы болельщиков подать в отставку президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу, которые были слышны во время матча с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги. Игра проходила на домашнем стадионе испанского гранда «Сантьяго Бернабеу».

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Асенсио – 65'    

«Я знаю, откуда берётся подобный свист и призывы. Это не болельщики, которые не любят Флорентино, это люди, которые не любят мадридский «Реал». Меня не обмануть. Он самый важный человек в истории этого клуба, наряду с Сантьяго Бернабеу. Нам повезло, что он стал президентом», — приводит слова Арбелоа Sport.es.

Президентом мадридского клуба является Флорентино Перес. Он занимал эту должность с 2000 по 2006 год и вновь вернулся на неё в 2009 году.

14 января «сливочные» покинули Кубок Испании, уступив клубу «Альбасете» (2:3) на стадии 1/8 финала. 11 января мадридская команда проиграла «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.

Материалы по теме
Фанаты «Реала» призывают президента клуба Переса уйти в отставку на матче с «Леванте»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android