Арбелоа: болельщики, требующие отставки Переса, не любят мадридский «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на призывы болельщиков подать в отставку президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу, которые были слышны во время матча с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги. Игра проходила на домашнем стадионе испанского гранда «Сантьяго Бернабеу».

«Я знаю, откуда берётся подобный свист и призывы. Это не болельщики, которые не любят Флорентино, это люди, которые не любят мадридский «Реал». Меня не обмануть. Он самый важный человек в истории этого клуба, наряду с Сантьяго Бернабеу. Нам повезло, что он стал президентом», — приводит слова Арбелоа Sport.es.

Президентом мадридского клуба является Флорентино Перес. Он занимал эту должность с 2000 по 2006 год и вновь вернулся на неё в 2009 году.

14 января «сливочные» покинули Кубок Испании, уступив клубу «Альбасете» (2:3) на стадии 1/8 финала. 11 января мадридская команда проиграла «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.

