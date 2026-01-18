Скидки
19:30 Мск
Стала известна позиция защитника Рикардо насчёт возможного перехода в «Динамо»

Центральный защитник «Ботафого» Давид Рикардо предпочитает перейти в «Торино», а не в московское «Динамо», несмотря на более выгодные условия, предлагаемые бело-голубыми. Об этом сообщает FogãoNET со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, российский клуб предложил € 7 млн за покупку бразильца и сохранение за «Ботафого» 20% прав на него. В свою очередь, итальянский клуб первоначально предложил «Ботафого» € 6 млн за 23-летнего футболиста, однако может увеличить сумму до € 6,5-7 млн, а также добавить € 1 млн в виде бонусов или сохранение за командой из Рио-де-Жанейро 10% прав на игрока.

Рикардо выступает в составе «Ботафого» с января 2025 года. За этот период защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

