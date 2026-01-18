Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аугсбург — Фрайбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа выпустил самый молодой состав «Реала» в дебютном матче в Ла Лиге, обойдя Моуринью

Арбелоа выпустил самый молодой состав «Реала» в дебютном матче в Ла Лиге, обойдя Моуринью
Комментарии

Новый главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа выпустил самый молодой стартовый состав в своём дебютном матче во главе клуба, превзойдя достижение португальца Жозе Моуринью. В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги «Королевский клуб» одолел «Леванте» (2:0). Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Асенсио – 65'    

Как сообщает Opta Sport, средний возраст основы «Реала» на игру с «Леванте» составил 24 года и 326 дней, что является рекордом среди тренеров мадридцев в дебютном матче в Ла Лиге. Ранее это достижение принадлежало Моуринью, который в своей первой игре за клуб выпустил состав со средним возрастом 25 лет и 181 день (в 1-м туре Ла Лиги — 2009/2010 с «Мальоркой»).

Материалы по теме
Фанаты «Реала» взбунтовались — Винисиуса даже довели до слёз. Но Мбаппе всё исправил
Фанаты «Реала» взбунтовались — Винисиуса даже довели до слёз. Но Мбаппе всё исправил
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android