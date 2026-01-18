Арбелоа выпустил самый молодой состав «Реала» в дебютном матче в Ла Лиге, обойдя Моуринью

Новый главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа выпустил самый молодой стартовый состав в своём дебютном матче во главе клуба, превзойдя достижение португальца Жозе Моуринью. В рамках 20-го тура испанской Ла Лиги «Королевский клуб» одолел «Леванте» (2:0). Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Как сообщает Opta Sport, средний возраст основы «Реала» на игру с «Леванте» составил 24 года и 326 дней, что является рекордом среди тренеров мадридцев в дебютном матче в Ла Лиге. Ранее это достижение принадлежало Моуринью, который в своей первой игре за клуб выпустил состав со средним возрастом 25 лет и 181 день (в 1-м туре Ла Лиги — 2009/2010 с «Мальоркой»).