ЦСКА опубликовал полное расписание матчей на сборах, команда проведёт семь встреч

Стало известно расписание матчей московского ЦСКА на зимних сборах в рамках подготовки к весенней части Мир Российской Премьер-Лиги. Как сообщает пресс-служба армейцев в телеграм-канале, клуб проведёт семь встреч, из которых три – в рамках Winline зимнего Кубка РПЛ. Время начала матчей московское.

Расписание матчей ЦСКА на зимних тренировочных сборах:

22 января, 16:00: ЦСКА — «Акрон»;

25 января, 16:00: ЦСКА — «Динамо» Самарканд;

3 февраля, 19:15: ЦСКА — «Краснодар» (Кубок РПЛ);

6 февраля, 15:00: ЦСКА — «Динамо» Москва (Кубок РПЛ);

10 февраля, 10:00: ЦСКА — «Зенит» (Кубок РПЛ);

18 февраля, 16:00: ЦСКА — «Ростов»;

21 февраля, 16:00: ЦСКА — «Локомотив».