Аугсбург — Фрайбург. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА опубликовал полное расписание матчей на сборах, команда проведёт семь встреч

Комментарии

Стало известно расписание матчей московского ЦСКА на зимних сборах в рамках подготовки к весенней части Мир Российской Премьер-Лиги. Как сообщает пресс-служба армейцев в телеграм-канале, клуб проведёт семь встреч, из которых три – в рамках Winline зимнего Кубка РПЛ. Время начала матчей московское.

Расписание матчей ЦСКА на зимних тренировочных сборах:

22 января, 16:00: ЦСКА — «Акрон»;
25 января, 16:00: ЦСКА — «Динамо» Самарканд;
3 февраля, 19:15: ЦСКА — «Краснодар» (Кубок РПЛ);
6 февраля, 15:00: ЦСКА — «Динамо» Москва (Кубок РПЛ);
10 февраля, 10:00: ЦСКА — «Зенит» (Кубок РПЛ);
18 февраля, 16:00: ЦСКА — «Ростов»;
21 февраля, 16:00: ЦСКА — «Локомотив».

Фото: ПФК ЦСКА

Дивеева сменит в ЦСКА скандальный испанец? Саласа арестовывали, подозревая в мошенничестве
