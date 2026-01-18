Скидки
Соболев: ощущение, как будто Дивеев был в «Зените» всегда

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на вопрос об адаптации центрального защитника Игоря Дивеева в команде.

– Как вливается в процесс Игорь Дивеев?
– Нормально вливается. Я его знал и раньше, работали с ним в сборной. Но вообще ощущение, как будто он у нас был всегда. Так что всё отлично! — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.

