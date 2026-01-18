«Реал Сосьедад» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча 20-го тура Ла Лиги начнётся в 23:00

Скидки
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Барселона: онлайн-трансляция матча 20-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнётся в 23:00

Сегодня, 18 января, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной». Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Барселона
Барселона
После 19 туров Ла Лиги сине-гранатовые набрали 49 очков и занимают первое место. «Реал Сосьедад» заработал 21 очко и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре «Барселона» победила «Эспаньол» со счётом 2:0. «Реал Сосьедад» выиграл у «Хетафе» со счётом 2:1. В следующем туре чемпионата Испании каталонский клуб встретится с «Овьедо» (25 января), а команда из Сан-Себастьяна — с «Сельтой» (25 января).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
