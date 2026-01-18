Скидки
Главная Футбол Новости

Арбелоа высказался о болельщиках, освиставших игроков «Реала» в матче с «Леванте»

Арбелоа высказался о болельщиках, освиставших игроков «Реала» в матче с «Леванте»
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением о болельщиках, освиставших футболистов «сливочных» до и во время матча с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги. Игра проходила на домашнем стадионе испанского гранда «Сантьяго Бернабеу».

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Асенсио – 65'    

«Я всегда был человеком, очень уважающим «Бернабеу». Меня тоже часто освистывали. Один из аспектов, делающих этот клуб великим — требования к нашей команде. Знаем, какая у нас была неделя, и мы должны спокойно относиться к ожиданиям [от нас], потому что болельщики понимают, что мы можем играть лучше.

Нам не за что критиковать наших болельщиков. Это нам необходимо отдавать «Бернабеу» гораздо больше. У нас была неудачная неделя, и болельщики вправе выразить недовольство всеми игроками. Я заслужил любовь болельщиков как футболист, и теперь мне придётся заслужить её снова в качестве тренера», — приводит слова Арбелоа Sport.es.

