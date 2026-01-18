Арбелоа высказался о болельщиках, освиставших игроков «Реала» в матче с «Леванте»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением о болельщиках, освиставших футболистов «сливочных» до и во время матча с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги. Игра проходила на домашнем стадионе испанского гранда «Сантьяго Бернабеу».

«Я всегда был человеком, очень уважающим «Бернабеу». Меня тоже часто освистывали. Один из аспектов, делающих этот клуб великим — требования к нашей команде. Знаем, какая у нас была неделя, и мы должны спокойно относиться к ожиданиям [от нас], потому что болельщики понимают, что мы можем играть лучше.

Нам не за что критиковать наших болельщиков. Это нам необходимо отдавать «Бернабеу» гораздо больше. У нас была неудачная неделя, и болельщики вправе выразить недовольство всеми игроками. Я заслужил любовь болельщиков как футболист, и теперь мне придётся заслужить её снова в качестве тренера», — приводит слова Арбелоа Sport.es.

Материалы по теме Видео Болельщики на стадионе освистали футболистов «Реала» перед матчем с «Леванте»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: