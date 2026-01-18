Флик: если вы хотите играть за «Барселону», мы будем вас поддерживать, другие мне не нужны

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о ситуации вокруг форварда «Барселоны» Маркуса Рашфорда, срок аренды которого из «Манчестер Юнайтед» истекает летом текущего года. Ранее сообщалось, что каталонцы могут подписать полноценный контракт с игроком.

— Хотели бы вы, чтобы Рашфорд остался в следующем сезоне?

— Пока что он показывает хорошие результаты, но это вопрос, который нам нужно обсудить с Деку и клубом. У нас ещё много времени, впереди несколько месяцев. Маркус — игрок высшего уровня, и мы понимаем его ситуацию. Мы — «Барса», и мы — один из лучших клубов в мире.

Это как я говорю об игроках из Ла Масии. Мы даём им возможность играть и доверяем. Если вы хотите играть за «Барсу», мы будем вас поддерживать на 100%. Именно этого я хочу видеть от других игроков. Что касается остальных, они мне не нужны, — приводит слова Флика AS.