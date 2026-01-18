Sky: Энцо Мареска — кандидат на должность главного тренера «Реала»

Бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска может возглавить мадридский «Реал». Итальянский специалист входит в список кандидатов, обозначенных «Королевским клубом». Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, наиболее предпочтительным вариантом для «сливочных» остаётся Зинедин Зидан. Однако взаимоотношения французского специалиста с президентом «Реала» Флорентино Пересом больше не являются такими крепкими, как раньше. Кроме того, вероятно, Зидан возглавит сборную Франции после чемпионата мира 2026 года.

Мареска занимал должность главного тренера «Челси» с июля 2024 года по январь 2026 года. Под его руководством лондонская команда выиграла Лигу конференций и клубный чемпионат мира.

