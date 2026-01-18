Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба высказался о возможном продлении контракта с «Акроном»

Артём Дзюба высказался о возможном продлении контракта с «Акроном»
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о возможном продлении контракта с тольяттинским клубом. Действующее соглашение с футболистом подходит к концу летом текущего года.

«Я до конца мая отрабатываю свой контракт в «Акроне». А дальше будем смотреть», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Артём Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В текущем сезоне на счету 37-летнего форварда 16 матчей за клуб в Мир Российской Премьер-Лиге. В них Дзюба отметился пятью мячами и четырьмя голевыми передачами. «Акрон» располагается на девятой строчке в таблице РПЛ с 21 очком.

Материалы по теме
Нельзя переписывать рекорд Дзюбы по голам в сборной России на Кержакова
Нельзя переписывать рекорд Дзюбы по голам в сборной России на Кержакова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android