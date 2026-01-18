Артём Дзюба высказался о возможном продлении контракта с «Акроном»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о возможном продлении контракта с тольяттинским клубом. Действующее соглашение с футболистом подходит к концу летом текущего года.

«Я до конца мая отрабатываю свой контракт в «Акроне». А дальше будем смотреть», — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Артём Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В текущем сезоне на счету 37-летнего форварда 16 матчей за клуб в Мир Российской Премьер-Лиге. В них Дзюба отметился пятью мячами и четырьмя голевыми передачами. «Акрон» располагается на девятой строчке в таблице РПЛ с 21 очком.