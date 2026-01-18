Скидки
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
22:00 Мск
Арбелоа: буду просить игроков «Реала» чаще пасовать Винисиусу. Горжусь, что тренирую его

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа заявил о намерении работать над улучшением игры крайнего нападающего Винисиуса Жуниора после матча с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги.

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Асенсио – 65'    

«Я буду работать над улучшением игры Винисиуса. Буду просить товарищей по команде отдавать ему как можно больше передач, потому что он самый непредсказуемый футболист в мире. Я очень горжусь тем, что тренирую Винисиуса. Для меня это большая честь», — приводит слова Арбелоа Sport.es.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

