Арбелоа: буду просить игроков «Реала» чаще пасовать Винисиусу. Горжусь, что тренирую его

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа заявил о намерении работать над улучшением игры крайнего нападающего Винисиуса Жуниора после матча с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги.

«Я буду работать над улучшением игры Винисиуса. Буду просить товарищей по команде отдавать ему как можно больше передач, потому что он самый непредсказуемый футболист в мире. Я очень горжусь тем, что тренирую Винисиуса. Для меня это большая честь», — приводит слова Арбелоа Sport.es.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

