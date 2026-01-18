Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

18-летний воспитанник «Барселоны» близок к трансферу в «Комо» — Скира

18-летний воспитанник «Барселоны» близок к трансферу в «Комо» — Скира
Комментарии

Воспитанник «Барселоны» Андрес Куэнка близок к переходу в итальянский «Комо». Как сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X, центральный защитник уже выразил готовность к переходу в клуб Серии А. По данным источника, каталонцы хотят включить в сделку пункт о праве обратного выкупа футболиста.

Куэнка провёл один матч за взрослую команду «Барселоны», в октябре 2024 года он вышел на замену в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Янг Бойз» (5:0). В текущем сезоне на счету футболиста девять матчей и один гол за молодёжную команду.

«Комо» занимает шестое место в итальянской Серии А. Команду возглавляет экс-футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас.

Материалы по теме
У «Спартака» хотят увести звезду, Луис Энрике берёт таланта «Барсы». Трансферы и слухи дня
У «Спартака» хотят увести звезду, Луис Энрике берёт таланта «Барсы». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android