18-летний воспитанник «Барселоны» близок к трансферу в «Комо» — Скира

Воспитанник «Барселоны» Андрес Куэнка близок к переходу в итальянский «Комо». Как сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X, центральный защитник уже выразил готовность к переходу в клуб Серии А. По данным источника, каталонцы хотят включить в сделку пункт о праве обратного выкупа футболиста.

Куэнка провёл один матч за взрослую команду «Барселоны», в октябре 2024 года он вышел на замену в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Янг Бойз» (5:0). В текущем сезоне на счету футболиста девять матчей и один гол за молодёжную команду.

«Комо» занимает шестое место в итальянской Серии А. Команду возглавляет экс-футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас.