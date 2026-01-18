Скидки
«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 30 млн за защитника «Ювентуса» — Calciomercato

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к центральному защитнику «Ювентуса» Пьеру Калюлю. Итальянский клуб может продать 25-летнего футболиста за сумму в размере около € 30 млн. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, «красные дьяволы» способны «легко» предложить эти деньги за переход Калюлю. Однако конкуренцию манкунианцам могут составить «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Подчёркивается, многое будет зависеть от квалификации «Ювентуса» в Лигу чемпионов. Если этого не произойдёт, то, возможно, «старой синьоре» придётся отпустить некоторых ключевых игроков, чтобы сбалансировать бюджет.

В нынешнем сезоне Калюлю принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

