22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Рафинья пытался убедить Педро Фернандеса остаться в «Барселоне» — Touchline

Рафинья пытался убедить Педро Фернандеса остаться в «Барселоне» — Touchline
Форвард «Барселоны» Рафинья пытался убедить 18-летнего воспитанника команды Педро Фернандеса не покидать клуб. Как сообщает The Touchline в соцсети X, последняя попытка была предпринята бразильцем 12 января по дороге из Саудовской Аравии после победы в финале Суперкубка Испании над мадридским «Реалом» (3:2).

Суперкубок Испании . Финал
11 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Рафинья – 36'     1:1 Винисиус Жуниор – 45+2'     2:1 Левандовски – 45+4'     2:2 Гарсия – 45+6'     3:2 Рафинья – 73'    
Удаления: Ф. де Йонг – 90+1' / нет

По данным источника, игроки «Барселоны» уже знали, что Фернандес намерен покинуть клуб. В самолёте по дороге домой футболиста поздравили с 18-летием и спели песни, а Рафинья подарил Фернандесу торт, пытаясь таким образом отговорить молодого одноклубника от ухода.

Ранее сообщалось, что в Педро Фернандесе заинтересован «ПСЖ», а сделкой занимается лично главный тренер парижан Луис Энрике. По данным СМИ, «ПСЖ» надеется подписать Фернандеса в ближайшее время, активировав опцию выкупа в размере € 6 млн

