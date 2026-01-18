Рафинья пытался убедить Педро Фернандеса остаться в «Барселоне» — Touchline

Форвард «Барселоны» Рафинья пытался убедить 18-летнего воспитанника команды Педро Фернандеса не покидать клуб. Как сообщает The Touchline в соцсети X, последняя попытка была предпринята бразильцем 12 января по дороге из Саудовской Аравии после победы в финале Суперкубка Испании над мадридским «Реалом» (3:2).

По данным источника, игроки «Барселоны» уже знали, что Фернандес намерен покинуть клуб. В самолёте по дороге домой футболиста поздравили с 18-летием и спели песни, а Рафинья подарил Фернандесу торт, пытаясь таким образом отговорить молодого одноклубника от ухода.

Ранее сообщалось, что в Педро Фернандесе заинтересован «ПСЖ», а сделкой занимается лично главный тренер парижан Луис Энрике. По данным СМИ, «ПСЖ» надеется подписать Фернандеса в ближайшее время, активировав опцию выкупа в размере € 6 млн