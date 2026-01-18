Моуринью: возглавить «Реал»? Прекратите втягивать меня в мыльные оперы

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью ответил на вопрос о своём возможном возвращении в «Королевский клуб», сравнив подобные слухи с мыльными операми.

«Прекратите втягивать меня в мыльные оперы. Есть несколько хороших, но они длятся очень долго. Пропустишь одну-две серии, и потом уже не сможешь следить за сюжетом. Не рассчитывайте на меня, я не собираюсь сниматься в мыльных операх», — сказал Моуринью для Sport TV Portugal.

Португальский специалист занимал должность главного тренера «Реала» с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» становились чемпионами Испании, выигрывали Кубок и Суперкубок страны. С сентября Моуринью возглавляет «Бенфику».

