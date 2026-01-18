Игроки «Реала» считают, что команду поддерживают, только когда всё идёт хорошо — COPE

Футболисты и руководство мадридского «Реала» разочарованы ситуацией, произошедшей в матче с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги, когда болельщики «сливочных» освистывали команду. Игра проходила на домашнем стадионе испанского гранда «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает COPE.

«Если вы поддерживаете нас только когда всё хорошо, но перестаёте, когда всё плохо, значит, вы никогда не были одними из нас», — приводит источник слова, доносившиеся в раздевалке команды.

Подчёркивается, игроков «Реала» предупреждали о возможном недовольстве болельщиков, однако они думали, что оно будет проявляться только в начале встречи с «Леванте», а не в течение всего времени матча. Футболисты «Королевского клуба» чувствовали себя так, будто играют на выезде.

14 января «сливочные» покинули Кубок Испании, уступив клубу «Альбасете» (2:3) на стадии 1/8 финала. 11 января мадридская команда проиграла «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.

Материалы по теме Видео Болельщики на стадионе освистали футболистов «Реала» перед матчем с «Леванте»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: