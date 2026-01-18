Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки «Реала» считают, что команду поддерживают, только когда всё идёт хорошо — COPE

Игроки «Реала» считают, что команду поддерживают, только когда всё идёт хорошо — COPE
Комментарии

Футболисты и руководство мадридского «Реала» разочарованы ситуацией, произошедшей в матче с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги, когда болельщики «сливочных» освистывали команду. Игра проходила на домашнем стадионе испанского гранда «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщает COPE.

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Асенсио – 65'    

«Если вы поддерживаете нас только когда всё хорошо, но перестаёте, когда всё плохо, значит, вы никогда не были одними из нас», — приводит источник слова, доносившиеся в раздевалке команды.

Подчёркивается, игроков «Реала» предупреждали о возможном недовольстве болельщиков, однако они думали, что оно будет проявляться только в начале встречи с «Леванте», а не в течение всего времени матча. Футболисты «Королевского клуба» чувствовали себя так, будто играют на выезде.

14 января «сливочные» покинули Кубок Испании, уступив клубу «Альбасете» (2:3) на стадии 1/8 финала. 11 января мадридская команда проиграла «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.

Материалы по теме
Видео
Болельщики на стадионе освистали футболистов «Реала» перед матчем с «Леванте»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android