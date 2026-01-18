Экс-форварда «Локомотива» Шамрина нашли мёртвым в Липецке

В возрасте 56 лет ушёл из жизни бывший нападающий московского «Локомотива» Артур Шамрин. О смерти экс-футболиста сообщила пресс-служба липецкого «Металлурга», в составе которого он начинал профессиональную карьеру.

«За потерей потеря – умер Артур Шамрин. Тело одного из главных талантов липецкого футбола Артура Шамрина было обнаружено сегодня в микрорайоне «Елецком». Смерть отца нам подтвердил его сын Сергей. В последнее время 56-летний спортсмен болел, имел инвалидность по неврологии. Вчера вышел на вечернюю прогулку и не вернулся. Не исключено, что из-за провалов в памяти забыл дорогу домой. Всю ночь его искали родственники и волонтёры. Нашли. Мёртвым.

18-й бомбардир в истории клуба. В 1984-1986 1992-1994 годах забил за нашу команду 37 мячей. Играл в дубле столичного «Спартака», Константин Бесков привлекал его к тренировкам с основой. Выступал за СКА (Одесса), столичный «Локомотив», «Дружбу» (Майкоп). В 28 лет был вынужден закончить с профессиональным футболом. Среди любителей становился чемпионом Липецкой области в составе «Динамо».

Кум Ильи Цымбаларя. Теперь ни Ильи, ни Артура… Место и время похорон сообщим дополнительно. На этой неделе в 45 лет скончался и форвард «Металлурга» 2000-х Дмитрий Акимов», — говорится в сообщении пресс-службы липецкого «Металлурга» на странице ВКонтакте.