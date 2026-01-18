В сборной Испании обеспокоены напряжённостью между «Барселоной» и «Реалом» — AS

Тренерский штаб сборной Испании обеспокоен напряжённостью, существующей между «Барселоной» и мадридским «Реалом». Об этом сообщает AS.

По информации источника, в национальной команде понимают, что на текущий момент ситуация не достигла уровня разногласий, который был, когда коллективы возглавляли Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола. Однако напряжённость, возникшая между некоторыми из основных футболистов, особенно между Ламином Ямалем и Даниэлем Карвахалем, «лишила сна» главного тренера «Фурия Роха» Луиса де ла Фуэнте и его штаб. Специалисты осознают, что подобная ситуация способна сказаться на выступлении сборной на чемпионате мира 2026 года.

Подчёркивается, что минувший Суперкубок Испании мог помочь забыть о событиях вокруг «эль класико», которое состоялось в октябре, однако этого не произошло. В частности, поскольку между Ямалем и защитником «Реала» Дином Хёйсеном произошла перепалка.

Напомним, в октябре Ямаль, сравнивая медийную команду «Порсинос» с «Реалом», сказал, что они жульничают и жалуются.

