В окружении Ямаля объяснили, почему футболист удалил все посты в аккаунте — Touchline

Форвард испанской «Барселоны» Ламин Ямаль решил окружить себя людьми, которые ценят его и не отвлекают от футбола. Об этом со ссылкой на близкий круг игрока сообщает The Touchline в соцсети X. По данным источника, испанец решил сосредоточиться на демонстрации своего таланта на футбольном поле.

Сообщается, что Ямаль не хочет ввязываться в какие-либо конфликты, поскольку считает, что именно этого хотят его соперники.

Ранее Ламин Ямаль удалил все посты из своего аккаунта в социальной сети, оставив только рекламные публикации. В текущем сезоне у 18-летнего футболиста 10 голов и 11 результативных передач в 24 матчах за «Барселону» во всех турнирах.