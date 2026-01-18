Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В окружении Ямаля объяснили, почему футболист удалил все посты в аккаунте — Touchline

В окружении Ямаля объяснили, почему футболист удалил все посты в аккаунте — Touchline
Комментарии

Форвард испанской «Барселоны» Ламин Ямаль решил окружить себя людьми, которые ценят его и не отвлекают от футбола. Об этом со ссылкой на близкий круг игрока сообщает The Touchline в соцсети X. По данным источника, испанец решил сосредоточиться на демонстрации своего таланта на футбольном поле.

Сообщается, что Ямаль не хочет ввязываться в какие-либо конфликты, поскольку считает, что именно этого хотят его соперники.

Ранее Ламин Ямаль удалил все посты из своего аккаунта в социальной сети, оставив только рекламные публикации. В текущем сезоне у 18-летнего футболиста 10 голов и 11 результативных передач в 24 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

Материалы по теме
Сколько и на чём зарабатывает Ямаль. На доход юной звезды повлияли Месси и агент Роналду
Сколько и на чём зарабатывает Ямаль. На доход юной звезды повлияли Месси и агент Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android