Марк Гехи пройдёт медосмотр перед трансфером в «Манчестер Сити» сегодня — ESPN

Сегодня, 18 января, защитник сборной Англии Марк Гехи пройдёт медицинский осмотр перед завершением своего трансфера из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити». Об этом сообщает издание ESPN

Сообщается, что клубы уже согласовали переход англичанина в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составит € 23 млн плюс бонусы. Контракт Гехи с лондонским клубом подходит к концу летом 2026 года.

В текущем сезоне Марк Гехи принял участие в 33 матчах во всех турнирах. На его счету три гола и четыре результативные передачи. Защитник перешёл в «Кристал Пэлас» из «Челси» летом 2021 года. Всего на его счету 188 игр за клуб.

