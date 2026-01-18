Скидки

Рауль Асенсио раскрыл требования Арбелоа к футболистам «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио ответил на вопрос о требованиях нового главного тренера «сливочных» Альваро Арбелоа к игрокам.

«Он просит нас получать удовольствие. Быть главными героями и доминировать. Сосредоточиться на себе, а не на сопернике. Постепенно мы достигнем своей цели», — приводит слова Асенсио AS.

В субботу, 17 января, подопечные Арбелоа встречались с «Леванте» в матче 20-го тура испанской Примеры. «Реал» одержал победу со счётом 2:0. Асенсио был заменён на 90-й минуте. После 20 игр чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 48 очков и занимает второе место.

Арбелоа возглавил «Реал» 13 января.

Арбелоа: буду просить игроков «Реала» чаще пасовать Винисиусу. Горжусь, что тренирую его

