«В 2016-м Дивея отвозил». Соболев опубликовал архивное фото с Дивеевым

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в своём телеграм-канале опубликовал фотографию с новоиспечённым защитником сине-бело-голубых Игорем Дивеевым с того времени, когда форвард выступал за «Томь», а Дивеев — за «Уфу».

«В 2016-м Дивея отвозил», — написал Соболев, сопроводив сообщение смеющимся эмодзи.

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник играл за красно-синих с 2019 года. За этот период футболист принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дивеева составляет € 9 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: