«Тоттенхэм» проводит внутренние переговоры о возможном увольнении Томаса Франка — Романо

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо высказался о возможном увольнении из «Тоттенхэма» главного тренера Томаса Франка. В субботу, 17 января, «шпоры» уступили «Вест Хэму» (1:2) в 22-м туре английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Саммервилл – 15'     1:1 Ромеро – 64'     1:2 Уилсон – 90+3'    

«Тоттенхэм» попытался выразить поддержку Томасу Франку, назначив на этой неделе в тренерский штаб Джона Хейтингу, бывшего помощника Арне Слота в «Ливерпуле». Таким образом, они пытаются усилить тренерский штаб и выразить поддержку, показав красивую фотографию с Томасом Франком.

Но в выходные «Тоттенхэм» снова проиграл. Сейчас положение Томаса Франка в клубе очень-очень шаткое. Его работа под угрозой. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие часы. Решение клуба будет принято очень скоро. Сейчас идут внутренние переговоры, и это решающий момент для его будущего», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.

