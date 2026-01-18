Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Росеньор отреагировал на слухи, что при нём игроки «Челси» будут собирать конструктор Lego

Росеньор отреагировал на слухи, что при нём игроки «Челси» будут собирать конструктор Lego
Комментарии

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал информацию, что он будет просить футболистов собирать конструктор Lego с целью сплочения лондонской команды. Кроме того, английский специалист отреагировал на слухи об отказе носить перчатки на тренировках, чтобы игроки «синих» могли слышать его аплодисменты.

«Да, нам уже привезли Lego (улыбается). Я знаю, откуда это [информация] взялось. Я также много аплодировал (улыбается). Мне прислали очень, очень хорошую статью [на эту тему], которая мне понравилась. Я тренер и хочу помогать футболистам. Мы будем продолжать усердно работать», — приводит слова Росеньора Goal.

41-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Челси» 8 января.

Материалы по теме
Росеньор заставляет футболистов «Челси» мыть руки и собирать конструктор Lego — Daily Mail

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android