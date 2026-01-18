Росеньор отреагировал на слухи, что при нём игроки «Челси» будут собирать конструктор Lego

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор прокомментировал информацию, что он будет просить футболистов собирать конструктор Lego с целью сплочения лондонской команды. Кроме того, английский специалист отреагировал на слухи об отказе носить перчатки на тренировках, чтобы игроки «синих» могли слышать его аплодисменты.

«Да, нам уже привезли Lego (улыбается). Я знаю, откуда это [информация] взялось. Я также много аплодировал (улыбается). Мне прислали очень, очень хорошую статью [на эту тему], которая мне понравилась. Я тренер и хочу помогать футболистам. Мы будем продолжать усердно работать», — приводит слова Росеньора Goal.

41-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Челси» 8 января.

