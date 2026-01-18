Скидки
Представитель Арсена Захаряна рассказал о сроках восстановления игрока после травмы

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, поделился информацией о сроках восстановления футболиста после травмы.

«На тренировке Арсену сзади въехали в икроножную мышцу, сильный ушиб. Он пропустит неделю», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее пресс-служба испанского клуба сообщила, что российский футболист не включён в заявку команды на матч с «Барселоной» в 20-м туре Ла Лиги из-за мышечного дискомфорта.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

