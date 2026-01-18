Скидки
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Ренн» просит у «Челси» рекордные € 65 млн за Жаке, переговоры продолжаются — Романо

«Ренн» просит у «Челси» рекордные € 65 млн за Жаке, переговоры продолжаются — Романо
Футбольный инсайдер Фабрицио Романо поделился деталями переговоров между французским «Ренном» и английским «Челси» о трансфере центрального защитника Жереми Жаке. Ранее сообщалось, что 20-й француз может стать первым новичком лондонцев при новом тренере Лиаме Росеньоре.

«Челси» готов на всё ради Жаке. Представители «Челси» встречались с «Ренном». Они даже встретились лично. В пятницу они отравятся во Францию снова. «Ренн» хочет получить рекордную для клуба сумму — что-то в районе € 65 млн. «Челси» пока не готов потратить такие деньги, но переговоры продолжаются.

Игрок хочет перейти в «Челси». Жереми Жаке готов. Так что личные условия не являются проблемой, контракт готов. «Челси» хочет заполучить этого талантливого француза в январское трансферное окно в качестве нового центрального защитника для Лиама Росеньора», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.

