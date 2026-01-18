Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рафинья пропустит матч «Барселоны» с «Реалом Сосьедад»

Рафинья пропустит матч «Барселоны» с «Реалом Сосьедад»
Комментарии

«Барселона» на своей странице в социальной сети X опубликовала заявление о здоровье крайнего нападающего команды Рафиньи в преддверии матча с «Реалом Сосьедад» в 20-м туре Ла Лиги, который состоится сегодня, 18 января.

Испания — Примера . 20-й тур
18 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игрок основного состава Рафинья пропустит матч с «Реалом Сосьедад» в качестве меры предосторожности из-за травмы правого бедра», — написано в заявлении сине-гранатовых.

Бразильский футболист не был включён в заявку «Барселоны» на игру с «Реалом Сосьедад».

В минувшем туре «Барселона» победила «Эспаньол» со счётом 2:0. «Реал Сосьедад» выиграл у «Хетафе» со счётом 2:1. В следующем туре чемпионата Испании каталонский клуб встретится с «Овьедо» (25 января), а команда из Сан-Себастьяна — с «Сельтой» (25 января).

Материалы по теме
Рафинья пытался убедить Педро Фернандеса остаться в «Барселоне» — Touchline

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android