Рафинья пропустит матч «Барселоны» с «Реалом Сосьедад»

«Барселона» на своей странице в социальной сети X опубликовала заявление о здоровье крайнего нападающего команды Рафиньи в преддверии матча с «Реалом Сосьедад» в 20-м туре Ла Лиги, который состоится сегодня, 18 января.

«Игрок основного состава Рафинья пропустит матч с «Реалом Сосьедад» в качестве меры предосторожности из-за травмы правого бедра», — написано в заявлении сине-гранатовых.

Бразильский футболист не был включён в заявку «Барселоны» на игру с «Реалом Сосьедад».

В минувшем туре «Барселона» победила «Эспаньол» со счётом 2:0. «Реал Сосьедад» выиграл у «Хетафе» со счётом 2:1. В следующем туре чемпионата Испании каталонский клуб встретится с «Овьедо» (25 января), а команда из Сан-Себастьяна — с «Сельтой» (25 января).

