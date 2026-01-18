Скидки
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо высказался о положении Арбелоа в «Реале» после протеста болельщиков

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о ситуации вокруг главного тренера «Реала» Альваро Арбелоа после акции болельщиков. В субботу, 17 января, фанаты «сливочных» освистали футболистов и призывали президента Флорентино Переса уйти в отставку во время матча 20-го тура Ла Лиги с «Леванте» (2:0).

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Асенсио – 65'    

«Много вопросов о том, что произошло в «Реале». Ребята, позвольте мне прояснить. Да, болельщики были недовольны Флорентино Пересом и игроками. Но в «Реале» считают, что Альваро Арбелоа — тот человек, который может изменить ситуацию. Так что «Реал» не планирует менять тренера. «Реал» доверяет Альваро.

В клубе знают, что ситуация сложная. Для «Реала» это действительно тяжёлый момент. Они считают, что матч с «Альбасете» (2:3) был проведён слишком рано, даже без должной подготовки. По словам источников в «Реале», ответственность лежит не на Арбелоа», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.

Фанаты «Реала» взбунтовались — Винисиуса даже довели до слёз. Но Мбаппе всё исправил
Фанаты «Реала» взбунтовались — Винисиуса даже довели до слёз. Но Мбаппе всё исправил
