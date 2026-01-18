Скидки
Агент Макарова опроверг информацию о предложении «Крыльев Советов» игроку «Динамо»

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вингера «Динамо» Дениса Макарова прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Крыльев Советов». Напомним, футболист начал подготовку к сезону в составе второй команды «Динамо».

«Денис сейчас работает с «Динамо-2», едет на сбор. Из «Крыльев Советов» с предложением никто не выходил. Откуда взяли, что мы кому-то отказали? Пусть делают предложение, мы сейчас открыты для всех. Да, общаемся с другими клубами, но с «Крыльями Советов» контактов не было. Читаю, что я хочу на чём-то заработать. Денис — мой близкий друг, в первую очередь я думаю о нём, а не о себе. Сейчас нам важно сделать правильный выбор, смена клуба — нормальная практика для футболистов. А по поводу того, что Денис отказал «Крылья Советов» потому, что это не его уровень — полный бред», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщал, что представители «Крылья Советов» связались с игроком после его отстранения от основной команды «Динамо», но получили отказ. По данным источника, Макаров ждёт предложения от более сильных клубов.

