Агент игрока «Динамо» Макарова рассказал о неудачных переговорах с клубом из Китая

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы вингера «Динамо» Дениса Макарова, поделился информацией о неудачных переговорах с клубом из Китая.

«С китайским клубом был долгий контакт, но мы не смогли договориться. Этот вариант, к сожалению, отпал», — сказал Бабырь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Макаров играет за бело-голубых с лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

