«Челси» интересен Лунин, вратарь «Реала» готов перейти в лондонский клуб — Daily Mail

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин принял окончательное решение об уходе из «Королевского клуба» по окончании сезона, чтобы получать больше игрового времени. В 26-летнем футболисте заинтересовано руководство «Челси», которое сомневается в уровне нынешних голкиперов команды. Об этом сообщает El Nacional со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, Лунин крайне заинтересован в переходе в лондонский клуб и уже сосредоточился на переезде в столицу Англии.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он пропустил восемь голов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

