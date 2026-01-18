Хаби Алонсо может возглавить клуб Бундеслиги после ухода из «Реала» — Bild

Франкфуртский «Айнтрахт» заинтересован в приглашении на работу бывшего главного тренера мадридского «Реала» и «Байера» Хаби Алонсо. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Крёше хочет провести встречу с испанским специалистом с целью обсудить его потенциальное назначение. Подчёркивается, что Алонсо может отказаться от подобного варианта, чтобы дождаться предложения от топ-клуба.

Испанец возглавлял «Байер» с 2022 по 2025 год. Под его руководством леверкузенская команда стала чемпионом Германии, выиграла Кубок и Суперкубок страны. Минувшим летом Алонсо был назначен на должность главного тренера «Реала», но покинул клуб 12 января.

