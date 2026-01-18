Скидки
Главная Футбол Новости

Канчельскис: победа «МЮ» над «Сити» — разовый всплеск. Пришёл Кэррик, другие эмоции

Канчельскис: победа «МЮ» над «Сити» — разовый всплеск. Пришёл Кэррик, другие эмоции
Комментарии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о победе «красных дьяволов» над «Манчестер Сити» (2:0) в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Матч стал первым для нового главного тренера «МЮ» Майкла Кэррика.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65'     2:0 Доргу – 76'    

«Победа «Юнайтед» над «Сити» — разовый всплеск. Пришёл другой тренер, другие эмоции, тренировочный процесс. Думаю, неправильно после этой победы делать выводы.

Мне приятнее, когда легенда клуба, как Кэррик, тренирует «МЮ», нежели иностранцы. Они по-другому воспринимают происходящее. Не получилось — всё, спасибо», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

