Канчельскис: победа «МЮ» над «Сити» — разовый всплеск. Пришёл Кэррик, другие эмоции
Поделиться
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о победе «красных дьяволов» над «Манчестер Сити» (2:0) в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Матч стал первым для нового главного тренера «МЮ» Майкла Кэррика.
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мбемо – 65' 2:0 Доргу – 76'
«Победа «Юнайтед» над «Сити» — разовый всплеск. Пришёл другой тренер, другие эмоции, тренировочный процесс. Думаю, неправильно после этой победы делать выводы.
Мне приятнее, когда легенда клуба, как Кэррик, тренирует «МЮ», нежели иностранцы. Они по-другому воспринимают происходящее. Не получилось — всё, спасибо», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Комментарии
- 18 января 2026
-
15:11
-
15:02
-
14:51
-
14:38
-
14:31
-
14:30
-
14:17
-
14:10
-
14:07
-
14:05
-
13:51
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:30
-
13:24
-
13:08
-
13:08
-
12:53
-
12:47
-
12:43
-
12:30
-
12:21
-
12:20
-
12:08
-
12:02
-
11:55
-
11:37
-
11:20
-
11:16
-
11:07
-
11:01
-
10:43
-
10:41
-
10:34