«Не хочу играть там, где мне не рады». El Periodico передала слова Винисиуса его агентам

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сообщил своему окружению о желании покинуть команду после матча с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги, в котором болельщики «сливочных» освистывали его при каждом касании мяча. Об этом сообщает испанская газета El Periodico.

«Я не хочу играть там, где меня не рады», — приводит источник слова бразильца, сказанные его агентам.

Подчёркивается, что ситуация со свистом болельщиков мадридского клуба стала «последней каплей» для Винисиуса. Нападающий устал от отношения поклонников «сливочных» и считает, что сделал для клуба больше, чем клуб для него.

Винисиус находится в «Реале» с 2018 года. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

