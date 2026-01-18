Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не хочу играть там, где мне не рады». El Periodico передала слова Винисиуса его агентам

«Не хочу играть там, где мне не рады». El Periodico передала слова Винисиуса его агентам
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сообщил своему окружению о желании покинуть команду после матча с «Леванте» (2:0) в 20-м туре Ла Лиги, в котором болельщики «сливочных» освистывали его при каждом касании мяча. Об этом сообщает испанская газета El Periodico.

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Леванте
Валенсия
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Асенсио – 65'    

«Я не хочу играть там, где меня не рады», — приводит источник слова бразильца, сказанные его агентам.

Подчёркивается, что ситуация со свистом болельщиков мадридского клуба стала «последней каплей» для Винисиуса. Нападающий устал от отношения поклонников «сливочных» и считает, что сделал для клуба больше, чем клуб для него.

Винисиус находится в «Реале» с 2018 года. В нынешнем сезоне вингер принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Материалы по теме
Фанаты «Реала» взбунтовались — Винисиуса даже довели до слёз. Но Мбаппе всё исправил
Фанаты «Реала» взбунтовались — Винисиуса даже довели до слёз. Но Мбаппе всё исправил

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android