Андрей Канчельскис: «Зенит» в этом году станет чемпионом — у них вроде юбилей, да?

Комментарии

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о шансах «Зенита», «Краснодара», «Локомотива» и ЦСКА на победу в текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги. 25 мая 2025 года сине-бело-голубые отметились 100 лет со дня основания клуба.

«В этом году «Зенит» станет чемпионом. У них вроде юбилей, да? «Краснодар» будет бороться с ними, но не дотянут. «Локомотив» не рассматриваю. Начали они хорошо, но молодёжь у них нестабильная. ЦСКА может побороться, но скорее за второе-третье место», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 40 очками в 18 матчах. «Зенит» набрал 39 очков и располагается на второй строчке. «Локомотив» занимает третье место, имея в своём активе 37 очков. ЦСКА занимает четвёртое место с 36 очками.

