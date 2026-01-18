Скидки
В турецком «Серике» назвали сроки погашения долгов перед Юраном и российскими футболистами

Комментарии

Генеральный директор турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Барыш Гючлу рассказал, когда клуб планирует рассчитаться по долгам с возглавлявшим команду на старте сезона тренером Сергеем Юраном, а также с российскими футболистами, покинувшими клуб из-за невыполнения финансовых обязательств.

«Мы практически заключили спонсорское соглашение и надеемся произвести все выплаты до конца этого месяца», — сообщил Барыш Гючлу корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сергей Юран возглавлял «Серик Беледиеспор» с июля по октябрь 2025 года. Зимой команду покинули ряд футболистов, включая таких игроков, как Кирилл Гоцук, Илья Берковский, Дмитрий Тихий и Артём Юран.

