Чемпион Европы Нани станет футболистом казахстанского «Актобе» — источник

Экс-вингер сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед», чемпион Европы — 2016 Нани станет футболистом казахстанского «Актобе». Об этом сообщает телеграм-канал AmanVIBE.

По информации источника, 39-летний футболист согласовал все условия контракта с актюбинским клубом и в ближайшее время присоединится к тренировочным сборам команды. Нани заключит трудовое соглашение, рассчитанное на год. Подчёркивается, что зарплата португальского нападающего станет самой большой в истории Премьер-лиги Казахстана.

Нанин играл за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 год. В составе манкунианцев португалец четыре раза становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

