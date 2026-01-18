Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион Европы Нани станет футболистом казахстанского «Актобе» — источник

Чемпион Европы Нани станет футболистом казахстанского «Актобе» — источник
Комментарии

Экс-вингер сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед», чемпион Европы — 2016 Нани станет футболистом казахстанского «Актобе». Об этом сообщает телеграм-канал AmanVIBE.

По информации источника, 39-летний футболист согласовал все условия контракта с актюбинским клубом и в ближайшее время присоединится к тренировочным сборам команды. Нани заключит трудовое соглашение, рассчитанное на год. Подчёркивается, что зарплата португальского нападающего станет самой большой в истории Премьер-лиги Казахстана.

Нанин играл за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 год. В составе манкунианцев португалец четыре раза становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Нани: когда Фергюсон говорил, я не понимал ни слова. Просто смотрел на выражение его лица

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android