Главная Футбол Новости

Канчельскис: Аморим убил «Манчестер Юнайтед», а ему смешно — неустойку получил

Канчельскис: Аморим убил «Манчестер Юнайтед», а ему смешно — неустойку получил
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о реакции португальского тренера Рубена Аморима на уход из клуба. Спустя день после увольнения с поста главного тренера команды специалист был запечатлён широко улыбающимся в компании супруги.

«Аморим убил, утопил «Манчестер Юнайтед», а ему смешно. Идёт после увольнения, улыбается, фотографируется. А чего ему не смеяться? Там, наверное, отступные огромные. Так быть не должно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Рубен Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024-го по январь 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что при увольнении из клуба португалец получил неустойку в размере £ 10,05 млн.

