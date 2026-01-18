Сегодня, 18 января, состоится финальный матч на Кубке африканский наций между сборными Сенегала и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Принц Мула Абдулла» в марокканском Рабате. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . Финал Кубок африканских наций . Финал 18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК Сенегал Не начался Марокко Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чемпионат» предлагает своим читателям пройти опрос на тему: «Кто выиграет Кубок Африки?»

На стадии полуфинала сенегальская национальная команда победила Египет со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Садио Мане. Сборная Марокко в послематчевой серии пенальти выиграла у Нигерии (0:0, 4:2 пен.).

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д'Ивуара, покинувшая турнир на стадии 1/4 финала.

