Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кто выиграет Кубок Африки?

Кто выиграет Кубок Африки?
Комментарии

Сегодня, 18 января, состоится финальный матч на Кубке африканский наций между сборными Сенегала и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Принц Мула Абдулла» в марокканском Рабате. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Не начался
Марокко
«Чемпионат» предлагает своим читателям пройти опрос на тему: «Кто выиграет Кубок Африки?»

На стадии полуфинала сенегальская национальная команда победила Египет со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Садио Мане. Сборная Марокко в послематчевой серии пенальти выиграла у Нигерии (0:0, 4:2 пен.).

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. Изначально в соревновании принимали участие 24 национальные команды. Действующим победителем турнира является сборная Кот-д'Ивуара, покинувшая турнир на стадии 1/4 финала.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
