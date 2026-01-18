Скидки
«Тоттенхэм» рассматривает Хаби Алонсо в качестве замены Томасу Франку — TEAMtalk

Руководство «Тоттенхэма» считает, что настало время для решительных изменений в команде, поскольку она не показывает желаемых результатов при главном тренере Томасе Франке. На текущий момент «шпоры» находятся в поисках кандидатов на замену датчанину, одним из которых является Хаби Алонсо, покинувший мадридский «Реал» в понедельник, 12 января. Об этом сообщает TEAMtalk.

Как подчёркивает источник, совет директоров «Тоттенхэма» обсуждал возможность назначения испанского специалиста, однако сам Алонсо считает, что в ближайшие месяцы может найти более подходящие для него варианты.

Франк возглавил лондонский клуб минувшим летом. После 22 туров чемпионата Англии под его руководством команда набрала 27 очков и занимает 14-е место.

Хаби Алонсо может возглавить клуб Бундеслиги после ухода из «Реала» — Bild

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

