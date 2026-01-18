Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Босс «Кристал Пэлас» был в гневе от слов Гласнера в адрес руководства клуба — Sky Sports

Босс «Кристал Пэлас» был в гневе от слов Гласнера в адрес руководства клуба — Sky Sports
Комментарии

Председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш был озадачен и разгневан после слов главного тренера команды Оливера Гласнера в адрес руководства клуба. Как сообщает Sky Sports, лондонцы рассматривают вариант с увольнением специалиста, который раскритиковал продажу капитана команды Марка Гехи за день до матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Окончен
2 : 1
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Пино – 30'     1:1 Ле Фе – 33'     2:1 Бробби – 71'    

По данным источника, Пэриш был в недоумении от слов Гласнера, который на послематчевой конференции заявил, что клуб бросили на произвол судьбы, продав Гехи за день до игры. Также тренер напомнил продажу полузащитника Эберечи Эзе в «Арсенал» летом при аналогичных обстоятельствах. Гласнер заявил, что не может реагировать на происходящее на поле заменами, поскольку в обойме всего 12-13 человек, а на скамье запасных просто дети.

Сообщается, что теперь руководство «Кристал Пэлас» рассматривает вариант с немедленным увольнением Гласнера с поста главного тренера. Ранее сам австриец заявил, что не собирается продлевать контракт с клубом, который истекает в конце сезона. Напомним, летом к покупке Гехи был близок «Ливерпуль», однако, по данным СМИ, Оливер Гласнер заблокировал трансфер, угрожая подать в отставку.

Материалы по теме
Лидер «Пэлас» для «Реала», продолжение саги «Барсы» и Канселу. Трансферы и слухи дня
Лидер «Пэлас» для «Реала», продолжение саги «Барсы» и Канселу. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android