Босс «Кристал Пэлас» был в гневе от слов Гласнера в адрес руководства клуба — Sky Sports

Председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш был озадачен и разгневан после слов главного тренера команды Оливера Гласнера в адрес руководства клуба. Как сообщает Sky Sports, лондонцы рассматривают вариант с увольнением специалиста, который раскритиковал продажу капитана команды Марка Гехи за день до матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (1:2).

По данным источника, Пэриш был в недоумении от слов Гласнера, который на послематчевой конференции заявил, что клуб бросили на произвол судьбы, продав Гехи за день до игры. Также тренер напомнил продажу полузащитника Эберечи Эзе в «Арсенал» летом при аналогичных обстоятельствах. Гласнер заявил, что не может реагировать на происходящее на поле заменами, поскольку в обойме всего 12-13 человек, а на скамье запасных просто дети.

Сообщается, что теперь руководство «Кристал Пэлас» рассматривает вариант с немедленным увольнением Гласнера с поста главного тренера. Ранее сам австриец заявил, что не собирается продлевать контракт с клубом, который истекает в конце сезона. Напомним, летом к покупке Гехи был близок «Ливерпуль», однако, по данным СМИ, Оливер Гласнер заблокировал трансфер, угрожая подать в отставку.