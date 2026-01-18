Скидки
В агентстве Даку отреагировали на информацию об интересе немецких клубов к игроку «Рубина»

В агентстве, представляющем интересы нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, отреагировали на информацию об интересе немецких клубов к игроку.

«К Даку есть много интереса, но не думаю, что зимнее трансферное окно это хорошее время для перехода», — сообщили в агентстве игрока корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что агенты 28-летнего форварда предложили его кандидатуру нескольким немецким клубам. Три из них, «Аугсбург», «Майнц» и «Гамбург», оказались заинтересованы в покупке Даку.

Албанец играет за казанскую команду с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Даку принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

