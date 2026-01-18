Скидки
Канчельскис: из конкурентов «Арсенала» на чемпионство в АПЛ осталась одна «Астон Вилла»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о чемпионской гонке в АПЛ. «Арсенал» занимает первое место с 50 очками в 22 матчах. У «Астон Виллы» 43 очка при игре в запасе, столько же — в активе «Манчестер Сити».

«Арсенал» — отдельная тема. Уже на протяжении нескольких лет идут первыми, а в конце сезона ничего не получается. Думаю, январь и февраль — самые важные месяцы. Если они их пройдут без особых потерь, у них большие шансы стать чемпионом. Но у них четыре турнира, надо будет сильно потрудиться.

Трудно сказать, выглядит ли «Арсенал» чемпионской командой. Можно и не выглядеть, а становиться чемпионами. В наше время таким был «Лидс», потом «Лестер». Остальные команды лихорадит — «Сити», «Ливерпуль» очень сильно, «МЮ» уже давно. Остаётся одна «Астон Вилла» — хорошая команда, но догонять всегда тяжело», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

