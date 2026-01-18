Хавбек «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри перешёл в «Жирону» на правах аренды

«Жирона» на официальном сайте объявила о переходе 20-летнего полузащитника Клаудио Эчеверри из «Манчестер Сити» на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

Первую часть сезона аргентинский хавбек провёл в аренде в леверкузенском «Байере». Эчеверри провёл 11 матчей в чемпионате Германии и Лиге чемпионов, в которых отметился одной результативной передачей.

Права на полузащитника принадлежат «Манчестер Сити» с января 2024 года. В составе «горожан» Эчеверри принял участие в трёх матчах, где забил гол. Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

