Тренер «Зенита» Оливейра высказался об адаптации Дивеева в команде

Помощник главного тренера «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, как проходит адаптация центрального защитника Игоря Дивеева в команде.

«Мне легко говорить про Игоря, потому что знаю его давно, при нас он начинал в «Уфе». Очень приятный, уважительный человек. Понятно, что пока в «Зените» ему будет непросто — нагрузки, требования от главных тренеров во всех командах отличаются. Тем не менее, Игорь справляется и делает это достаточно хорошо. Он достаточно хорошо вливается в команду. Игорь знает наших футболистов, а они его по сборной, и друг против друга много играли. Он спокойный человек, со всеми общается. Поэтому проблем нет», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

«Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029. Защитник является воспитанником академии «Уфы». За взрослую команду из Уфы Дивеев дебютировал в 2018 году.

