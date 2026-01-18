Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — Марокко. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наполи» согласовал контракт с игроком из АПЛ, интересующим «МЮ» — Caught Offside

«Наполи» согласовал контракт с игроком из АПЛ, интересующим «МЮ» — Caught Offside
Комментарии

«Наполи» договорился с полузащитником «Вулверхэмптона» Жоао Гомесом о зарплате и сроке контракта. Однако чемпион Италии на текущий момент не достиг согласия с «волками» о переходе 24-летнего футболиста. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» следит за бразильским игроком с лета. Манкунианцы видят в Гомесе футболиста, который привнесёт надёжность в полузащиту после ухода из клуба 33-летнего Каземиро.

В нынешнем сезоне полузащитник «волков» принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» может заплатить € 30 млн за защитника «Ювентуса» — Calciomercato

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android