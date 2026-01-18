«Наполи» согласовал контракт с игроком из АПЛ, интересующим «МЮ» — Caught Offside

«Наполи» договорился с полузащитником «Вулверхэмптона» Жоао Гомесом о зарплате и сроке контракта. Однако чемпион Италии на текущий момент не достиг согласия с «волками» о переходе 24-летнего футболиста. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» следит за бразильским игроком с лета. Манкунианцы видят в Гомесе футболиста, который привнесёт надёжность в полузащиту после ухода из клуба 33-летнего Каземиро.

В нынешнем сезоне полузащитник «волков» принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

