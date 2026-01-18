Фанаты «Челси» спели про Абрамовича на акции протеста против действующего руководства

Болельщики «Челси» провели акцию протеста против действующего руководства клуба. На видео, опубликованном в соцсетях, слышно, как поклонники клуба скандируют: «We want our «Chelsea» back» (Мы хотим наш «Челси» обратно), а также поют песни про бывшего владельца клуба Романа Абрамовича.

Ранее фанаты выразили недовольство трансферной политикой «синих» при новом владельце Тодде Боули, которая сосредоточена на подписании молодых футболистов. Кроме того, поклонники были недовольны решением уволить главного тренера команды Энцо Мареску.

Отдельно в анонсирующих акцию протеста заявлениях подчёркивалось, что протесты не связаны с кандидатурой нового главного тренера клуба Лиама Росеньора. Российский бизнесмен Роман Абрамович руководил клубом с 2003-го по 2022 год.